Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Échappée verte : la saison continue ! Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Échappée verte : la saison continue ! Espace Job, 15 janvier 2022, Toulouse. Échappée verte : la saison continue !

du samedi 15 janvier 2022 au samedi 9 juillet 2022 à Espace Job

Événements culturels ——————— Les Centres culturels théâtre des Mazades, Espace Job et les Centres culturels de quartier Renan et Lalande s’associent pour proposer, en partenariat avec de nombreuses associations locales, une programmation annuelle « Échappée verte », tournée vers la sensibilisation à l’environnement et le rapport à la terre, qui questionne également nos modes de vie et de consommation. **Au programme** : conférences, expositions, lectures, spectacles, ciné-débats, ateliers, festival plein air **[Découvrez le programme détaillé](https://www.calameo.com/books/00695292297b90d044cd8)** [**Téléchargez la brochure (.pdf)**](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11814236/219492/d9fc73b5-2ae7-cc20-46f1-2e2f4c1f3407) Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

