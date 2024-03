Échappée Savoyarde ! – Croq’Vacances Centre de Vacances Le Val Joli Châtel, dimanche 7 juillet 2024.

Échappée Savoyarde ! – Croq’Vacances Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 7 – 13 juillet Centre de Vacances Le Val Joli 499 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T19:00:00+02:00

Amateur de sensations fortes ?

Amateur de sensations fortes ? Ce séjour est prévu pour te faire goûter aux sensations sportives et à la liberté qu’offre la montagne en Été !

Nous t’avons préparé ce séjour pour découvrir le VTT loisirs, la tyrolienne, le bob luge… Tu apprécieras le plaisir de la pratique du VTT de plusieurs manières : plateau d’initiation, balade au bord du cours d’eau local la Dranse et randonnées avec un Moniteur Breveté d’État. Tu profiteras des hauteurs du Morclan avec vue sur les Dents du Midi lors des randonnées VTT de descente ! Tu découvriras aussi le plaisir de la glisse lors de la séance de bob luge.

Le centre est situé sur la commune de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. À 1 200 mètres d’altitude, les paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée : majestueux ! Là-bas, l’ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre et de convivialité. Les veillées prévues par la station, selon programmation, et celles concoctées par l’équipe pédagogique rythmeront tes soirées. Pour les fans de la balle, nous te proposerons plusieurs séances de minigolf et de tennis…

Nous nous laisserons orienter par notre guide de haute montagne pour une randonnée commentée le temps d’une demi-journée. Ce sera l’occasion de rencontrer les marmottes, avec un peu de chance !

Enfin, confortablement installé(e) dans ton harnais, tu dévaleras et survoleras le hameau de Plaine-Dranse, en toute sécurité, avec la tyrolienne géante mono ou biplace…

L’espace aquatique de Châtel qui te permettra une pause fraîcheur viendra parfaire ce séjour sportif !

Sans oublier les veillées minutieusement préparées par l’Équipe d’Animation.

Centre de Vacances Le Val Joli 671 Route de Thonon 74390 CHATEL Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-echappee-savoyarde_32.html »}]

Golf Activités Physiques

Croq’ Vacances