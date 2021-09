La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde, La Teste-de-Buch Echappée Sauvage : de l’art dans la ville La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Echappée Sauvage : de l’art dans la ville La Teste-de-Buch, 11 septembre 2021, La Teste-de-Buch. Echappée Sauvage : de l’art dans la ville 2021-09-11 – 2021-09-11

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch Lecture au jardin, jeune public

Devant la fresque de l’artiste A-Mo, une lecture sur le thème

de l’animalité en direction des plus jeunes en compagnie d’une

bibliothécaire et d’une médiatrice culturelle.

De 11H à 11h45, jardin du 6 place Gambetta

A partir de 5 ans, jusqu’à 10 ans Visite flash

Une courte visite pour parcourir les fresques de street artistes

situées au centre de ville.

Une vision partagée entre histoire de l’art urbain et scénario

romanesque d’un bestiaire à ciel ouvert.

De 11H30 à 12H environ, rendez-vous place gambetta Balade en vélo

Parcourir l’ensemble des fresques du centre-ville en vélo, au

cours d’une visite commentée qui propose une lecture

partagée de celles-ci; une proposition entre découverte de l’art urbain, street artistes et thématique animalière

Départ 14h, durée 1h environ, rendez-vous au 9bis Jean de Grailly – Tout public Lecture au jardin, jeune public

Mairie de la Teste de Buch dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT La Teste-de-Buch

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu La Teste-de-Buch Adresse Ville La Teste-de-Buch lieuville 44.63291#-1.14514