Place du Coeeur Battant, le samedi 17 juillet à 19:00

Echappée : Une femme habite dans une valise oubliée. Dans son rêve, une robe géante vient la visiter. Elle annonce le parcours difficile qu’elle devra faire pour s’approprier sa vraie personnalité. De l’enfermement à la liberté. Elle gravira ce costume et décrochera la robe pour s’exprimer pleinement sur ses agrès aériens.

Entrée libre – Spectacle en plein air

dans le cadre de l'opération mon été ma région

2021-07-17T19:00:00 2021-07-17T20:00:00

