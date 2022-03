Échappée patrimoine : Les villas modernistes de Saint-George-de-Didonne Villa Belle de Mai Saint-Georges-de-Didonne Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Villa Belle de Mai, le samedi 23 avril à 10:30

Ces échappées en Pays royannais vous propose de découvrir l’architecture des années 1950… en dehors de Royan. De nombreuses villas ont en effet été construites dans un style résolument moderne à Saint-Georges de Didonne et à Vaux-sur-Mer. RDV devant la villa Belle de Mai au 146 boulevard de la Corniche à Saint-Georges

Réservation obligatoire / 6,50€, 4,10€

2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T12:30:00

