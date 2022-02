Échappée nordique du Mézenc Les Estables Les Estables Catégories d’évènement: Haute-Loire

Les Estables Haute-Loire Deux jours dédiés au ski nordique: samedi le « nordic skier cross » 3e manche du Kids Nordic Challenge, dimanche le Marathon du Mézenc.

Cette année, l’accent sera mis sur la découverte et le plaisir de la glisse avec parcours ludique, initiation au tir… skiclubmezenc@gmail.com +33 4 71 08 31 08 Les Estables

