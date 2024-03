ECHAPPÉE NOCTURNE AU JARDIN DES PLANTES Montpellier, vendredi 7 juin 2024.

A la tombée de la nuit découvrez mythes et légendes du Jardin des Plantes.

Baladez vous avec un conteur et un botaniste dans le plus ancien jardin botanique de France, une fois le soleil couché.

RDV Entrée basse du Jardin des plantes

Boulevard Henri IV, Montpellier

Durée 1h45

Billetterie à venir 15 15 EUR.

Début : 2024-06-07 21:00:00

fin : 2024-06-07 22:45:00

Boulevard Henri IV

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

