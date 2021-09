Laxou Hôtel de Ville Laxou, Meurthe-et-Moselle Echappée nature et patrimoine à Laxou Hôtel de Ville Laxou Catégories d’évènement: Laxou

### Téléchargez l’application gratuite Citygem et (re)découvrez les merveilles qui vous entourent, levez les yeux, regardez, écoutez et laissez-vous guider… Tel un guide touristique 2.0, CityGem va vous accompagner tout le long de la promenade pour vous faire (re)découvrir Laxou : détails et lieux insolites, histoires et anecdotes seront de la partie ! Votre parcours lancé, vous n’avez qu’à suivre les instructions du GPS. Sans rien avoir à faire, le contenu audio, textuel et photographique de chaque lieu d’intérêt se déclenche automatiquement à votre approche. Votre smartphone en poche, vous avez juste à tendre l’oreille !

Gratuit. Accès libre.

Hôtel de Ville 3 avenue Paul Déroulède, 54520 Laxou Laxou Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle

