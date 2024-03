Echappée gourmande sur les chemins de saveurs Pyrénéennes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, samedi 6 avril 2024.

Echappée gourmande sur les chemins de saveurs Pyrénéennes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Plongez dans une expérience gourmande dès 15h à l’Office de Tourisme. De la cave à fromages à la découverte de la garbure chez Luz et coutumes, suivez les délices qui vous attendent à chaque étape. Explorez les secrets culinaires de la Chapelle Solférino et savourez une pause rafraîchissante au Pont Napoléon.

Terminez en beauté avec les saveurs de la Miellerie du Pays Toy et l’atmosphère paisible de l’église des templiers, avant de clôturer en beauté avec la remise des prix au forum à 18h30.

Distance 5km

Inscription à l’office de tourisme.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

LUZ-SAINT-SAUVEUR 20 Place du 8 Mai

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie bonjour@luz-tourisme.com

L’événement Echappée gourmande sur les chemins de saveurs Pyrénéennes Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2024-03-15 par OT de Luz St Sauveur|CDT65