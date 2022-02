Echappée exposition-concours Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Echappée exposition-concours Nice, 18 février 2022, Nice. Echappée exposition-concours Château Sainte-Hélène Avenue de Fabron Nice

2022-02-18 – 2022-03-07 Château Sainte-Hélène Avenue de Fabron

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 Depuis septembre 2021, l’association Master art iae Nice travaille à la création d’une exposition d’art contemporain autour de la thématique de l’Échappée au musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky. +33 4 93 71 78 33 http://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-d-art-naif Château Sainte-Hélène Avenue de Fabron Nice

