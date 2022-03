Echappée en Coteaux de Gupie – Randonnée VTT Castelnau-sur-Gupie, 5 juin 2022, Castelnau-sur-Gupie.

Echappée en Coteaux de Gupie – Randonnée VTT Castelnau-sur-Gupie

2022-06-05 08:30:00 – 2022-06-05 16:30:00

Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne Castelnau-sur-Gupie

9 9 EUR – Randonnée VTT Loisirs.

– 2 parcours de 25 km et 45 km.

– Randonnées non chronométrées et balisées avec départs libres.

+33 6 72 77 48 99

Cyclo VTT Castelnau sur Gupie

Castelnau-sur-Gupie

