Échappée danse #2 micadanses-Paris Paris, 3 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 septembre 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Pour les Traversées du Marais, micadanses-Paris vous invite à un nouvel opus d’Échappée danse, un parcours chorégraphique en plein air spécialement conçu pour l’occasion. Au programme : danse en roller et barre de danse classique participative !

Rendez-vous dans la cour du 20 rue Geoffroy-l’Asnier avec les patineurs de Slippery Art Project qui interprèteront des extraits de leur nouveau duo sur roller. Issus du patinage artistique de haut niveau, Oktawia Scibior et Samory Ba font partie d’une mouvance – très active au Canada avec Le Patin Libre – qui œuvre à l’émergence d’un patinage contemporain, langage hybride où la virtuosité athlétique flirte avec la créativité de la danse contemporaine et l’énergie des danses urbaines.

Tout en poésie, ils vous entrainent ensuite jusqu’aux quais de Seine pour une barre de danse classique participative conduite par le maestro Wayne Byars, pédagogue de renom qui a développé une approche originale et personnelle de l’enseignement classique : humaniste, ludique et actuelle.

programme

15h

Slippery Art Project

[Performance de danse en roller – durée : 25 min]

micadanses, cour du 20 rue Geoffroy-l’Asnier

Affranchis des codes de leur discipline de formation, ces ex patineurs de haut niveau ont développé une approche conceptuelle et gestuelle nouvelle : une écriture chorégraphique fondant sa particularité sur l’absence de friction permise par la glisse. Chaussés de rollers, ils explorent un langage chorégraphique propre au patinage contemporain et proposent une danse mettant au défi notre perception de l’espace et du temps dans une nouvelle poétique du geste. Cette performance in situ présente des extraits de leur nouvelle création.

chorégraphie et interprétation : Samory Ba et Oktawia Scibior

dramaturgie : Lou Cope

15h30

micabarre avec Wayne Byars



[ Barre de danse classique participative – durée : 30 min ]

Quais de Seine, au niveau du Pont Louis-Philippe

Pliés en première, petits dégagés, ronds de jambes, frappés, adages… Que vous soyez rompu.e à l’exercice ou plus novice, prenez part à cet échauffement collectif conduit par le grand Wayne Byars. À la barre de Wayne, on rencontre depuis 35 ans des danseurs de l’Opéra de Paris, des grandes compagnies de danse de passage, des chorégraphes et danseurs contemporains, jazz, hip-hop… Tous ont suivi son enseignement singulier, ludique, à contre-courant des méthodes habituelles.

La devise de Wayne ? Comment la danse peut-elle nous rendre heureux ? Plus que de la danse, Wayne Byars transmet une philosophie, une manière d’être au monde, de penser la peur, la douleur, la confiance, l’amour du métier, le plaisir d’être au monde et de le partager en public.

micadanses-Paris 20 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

Contact : https://micadanses.com/evenements/echapee-danse-2-les-traversees-du-marais/ https://www.facebook.com/micadansesParis https://www.facebook.com/micadansesParis

© Sylvain Lefeuvre Echapée Danse #2 – Les Traversées du Marais x micadanses-Paris