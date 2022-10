Echappée Bien-être – Stage autour des plantes Flacey-en-Bresse Flacey-en-Bresse Catégories d’évènement: Flacey-en-Bresse

Sane-et-Loire

Echappée Bien-être – Stage autour des plantes Flacey-en-Bresse, 3 novembre 2022, Flacey-en-Bresse. Echappée Bien-être – Stage autour des plantes

Domaine de la Loge – 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse Sane-et-Loire

2022-11-03 09:00:00 – 2022-11-05 17:00:00 Flacey-en-Bresse

Sane-et-Loire Flacey-en-Bresse EUR 110 390 Le domaine de la Loge propose un stage de 3 jours autour des plantes et du bien être, du 3 au 5 novembre 2022 de 9h à 17h en pension complète : Jeudi 3 nov. : Fleurs de Bach Vendredi 4 nov. : Plantes médicinales Samedi 5 nov. : Cosmétiques aux plantes Possibilité de s’inscrire à la journée. marie@domainedelaloge.fr +33 3 85 74 05 06 Flacey-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Flacey-en-Bresse, Sane-et-Loire Autres Lieu Flacey-en-Bresse Adresse Domaine de la Loge - 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse Sane-et-Loire Ville Flacey-en-Bresse lieuville Flacey-en-Bresse Departement Sane-et-Loire

Echappée Bien-être – Stage autour des plantes Flacey-en-Bresse 2022-11-03 was last modified: by Echappée Bien-être – Stage autour des plantes Flacey-en-Bresse Flacey-en-Bresse 3 novembre 2022 Domaine de la Loge - 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse Sane-et-Loire Flacey-en-Bresse Sane-et-Loire

Flacey-en-Bresse Sane-et-Loire