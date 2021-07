Sepmes Sepmes Indre-et-Loire, Sepmes Echappée belle en musique à la ferme Sepmes Sepmes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sepmes

Echappée belle en musique à la ferme 2021-07-07

Sepmes Indre-et-Loire La Ferme du Cabri au Lait vous ouvre ses portes pour une visite musicale originale et unique avec la découverte des chèvres au pâturage, l’explication de la fabrication du fromage de chèvre, une promenade dans le jardin mandala des plantes aromatiques et médicinales.. , le tout suivi d’une dégustation de nos produits dans le jardin.

Un concert de piano accompagnera cette dégustation avec une récompense au chapeau de l’artiste.

Venez en famille ! Sur Réservation en ligne.

