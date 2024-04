Echappée Belle #3 Ancienne usine La Macérienne Charleville-Mézières, vendredi 31 mai 2024.

Echappée Belle #3 Culture & Sport en Grand Est 1 et 2 juin Ancienne usine La Macérienne Evènement gratuit. Plus d’informations et inscriptions pour battle break (samedi) + tournoi basket 3×3 (samedi) sur www.lamacerienne.com

Début : 2024-06-01T00:00:00+02:00 – 2024-06-01T01:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T12:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La Macérienne ouve de nouveau ses portes pour sa 3ème édition de Echappelle Belle autour des cultures urbaines du 31/05/2024 au 02/06/2024.

Au programme : exposition, concerts, DJ set, Block Party, sports urbains (basket 3×3, skate, breakdance, street hockey…), concept-store…

Ancienne usine La Macérienne 10 avenue Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 56 47 57 [{« type »: « link », « value »: « http://www.lamacerienne.com »}] Construite au XIXe siècle, l’usine de La Macérienne fut un fleuron de l’industrie ardennaise, et possède également une architecture caractéristique du patrimoine industriel de ce même siècle.

L’usine de Charleville-Mézières entre en fonction en 1894, à l’initiative de l’industriel Gustave-Adolphe Clément, qui édifiera parallèlement une autre usine à Levallois-Perret d’où sortira, en 1900, la première voiture VPC Panhard. La fabrique de Charleville sera destinée à produire les pièces et ne cessera de se développer jusqu’à la première guerre mondiale. Ses bâtiments sont encore visibles aujourd’hui.

