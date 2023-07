CAFE CONFERENCE – LA SECURITE DANS UN MONUMENT HISTORIQUE Echansonnerie Lunéville, 26 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

CAFÉ-CONFÉRENCE : Depuis l’incendie de Notre-Dame de Paris, la question de la sécurité dans un bâtiment historique n’a jamais été autant d’actualité.

Quelles sont les procédures en vigueurs ? Qu’est-ce qu’un PSO (Plan de Sauvegarde des Œuvres) ? Frédéric Siebert, responsable de la sécurité au sein du château de Lunéville nous expliquera comment cela fonctionne.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

Echansonnerie Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



CAFÉ-CONFÉRENCE: Since the fire at Notre-Dame de Paris, the question of safety in historic buildings has never been so topical.

What procedures are in force? What is a PSO (Plan de Sauvegarde des ?uvres)? Frédéric Siebert, head of security at the Château de Lunéville, will explain how it works.

CAFÉ-CONFÉRENCE: Desde el incendio de Notre-Dame de París, la cuestión de la seguridad en los edificios históricos nunca ha estado tan de actualidad.

¿Qué procedimientos están en vigor? ¿Qué es un PSO (Plan de Sauvegarde des ?uvres)? Frédéric Siebert, jefe de seguridad del castillo de Lunéville, le explicará cómo funciona.

CAFÉ-CONFERENCE: Seit dem Brand von Notre-Dame in Paris ist die Frage der Sicherheit in historischen Gebäuden so aktuell wie nie zuvor.

Welche Verfahren werden angewendet? Was ist ein PSO (Plan de Sauvegarde des ?uvres)? Frédéric Siebert, der für die Sicherheit im Schloss Lunéville verantwortlich ist, wird uns erklären, wie das funktioniert.

Mise à jour le 2023-06-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS