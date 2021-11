Saint-Just-Saint-Rambert la Passerelle de Saint Just Saint Rambert Loire, Saint-Just-Saint-Rambert (Echanges verts) Troc de graines et de plants la Passerelle de Saint Just Saint Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’évènement: Loire

Saint-Just-Saint-Rambert

(Echanges verts) Troc de graines et de plants la Passerelle de Saint Just Saint Rambert, 20 novembre 2021, Saint-Just-Saint-Rambert. (Echanges verts) Troc de graines et de plants

la Passerelle de Saint Just Saint Rambert, le samedi 20 novembre à 15:00

**Dans le cadre de l’évènement Loire Forez de la semaine européenne de réduction des déchets.** (_Du 20 au 28 novembre_). Grosse actualité pour ces moments d’échanges qui permettent de développer les variétés paysannes et les vocations en herbe, il y aura pas moins de 2 trocs graines ce mois : _• Le samedi 13 nov au centre social de Montbrison de 9h30 à11h30_ _• Le samedi 20 nov à la Passerelle de Saint Just Saint Rambert de 15 à 17h._ **Le 20/11 à la Passerelle de Saint Just Saint Rambert** … Un stock initial est proposé, et les personnes participantes peuvent librement apporter et/ou récupérer des graines et des plants. Vous pouvez donner sans prendre, prendre sans donner… faites-vous plaisir ! On y trouvera aussi des idées vertes ! Gratuit et ouvert à tous, de 15h à 17h. Tout le programme : [[https://www.loireforez.fr/actualite/serd2021/](https://www.loireforez.fr/actualite/serd2021/)](https://www.loireforez.fr/actualite/serd2021/) organisé par Montbrison-Forez en transition la Passerelle de Saint Just Saint Rambert Rue du 11 Novembre, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-sur-Loire Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Autres Lieu la Passerelle de Saint Just Saint Rambert Adresse Rue du 11 Novembre, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Ville Saint-Just-Saint-Rambert lieuville la Passerelle de Saint Just Saint Rambert Saint-Just-Saint-Rambert