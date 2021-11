Montbrison centre social de Montbrison Loire, Montbrison (Echanges verts) Troc de graines et de plants centre social de Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

**Dans le cadre de l’évènement Loire Forez de la semaine européenne de réduction des déchets.** Grosse actualité pour ces moments d’échanges qui permettent de développer les variétés paysannes et les vocations en herbe, il y aura pas moins de 2 trocs graines ce mois : _• Le samedi 13 nov au centre social de Montbrison de 9h30 à11h30_ _• Le samedi 20 nov à la Passerelle de Saint Just Saint Rambert de 15 à 17h._ **Le 13/11 au centre social de Montbrison** … Un stock initial est proposé, et les personnes participantes peuvent librement apporter et/ou récupérer des graines et des plants. Vous pouvez donner sans prendre, prendre sans donner… faites-vous plaisir ! On y trouvera aussi des idées vertes ! Gratuit et ouvert à tous, de 9h30 à 11h30. Tout le programme : [[https://www.loireforez.fr/actualite/serd2021/](https://www.loireforez.fr/actualite/serd2021/)](https://www.loireforez.fr/actualite/serd2021/)

Gratuit et ouvert à tous

Gratuit et ouvert à tous

organisé par Montbrison-Forez en transition

