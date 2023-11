Échanges sur le littering (déchets sauvages diffus) Centre social et culturel J2P Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Échanges sur le littering (déchets sauvages diffus) Centre social et culturel J2P Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Echanges sur la question du littering (déchets sauvages diffus) à la suite de la projection d’une vidéo réalisée en Suisse contre le littering à l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD). Le mercredi 22 novembre 2023 de 18h à 20h, à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD), l’association SEE (Sociétés Educations, Environnements) en partenariat avec le centre social et culturel J2P (Jaurès, Petit, Pantin) organise un moment d’échanges sur la question de littering animé par Blandine Tchamou chercheuse en sciences de l’éducation. Ce moment d’échanges débutera par la projection d’un document vidéo sur le littering réalisé en Suisse pour faire face à ce fléau Centre social et culturel J2P 28 rue Petit 75019 Paris Contact :

