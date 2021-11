Mérignac Le Pin Galant Gironde, Mérignac Echanges sur l’arbre et la forêt, entre profusion et beauté, avec deux grands spécialistes du vivant et un artiste Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Le Pin Galant, le lundi 29 novembre à 19:00

Cette soirée d’exception se conclura par un concert d’Arbrasson (chant des arbres par José Le Piez) accompagné d’évocations des deux scientifiques. Gratuit sur inscription Pass sanitaire demandé _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit, sur inscription

Le botaniste et biologiste Francis Hallé, connu également pour son projet de (re)création d’une forêt primaire, échangera avec Ernst Zurcher, ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles. Le Pin Galant 34 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde

2021-11-29T19:00:00 2021-11-29T21:00:00

