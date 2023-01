Echanges et vote du Prix des lecteurs 2023 Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde Autour des cinq romans français sélectionnés. Élection du lauréat de la Médiathèque Andrée-Chedid avant le vote final pour l’attribution du prix durant le Salon du livre « L’Escale du livre » du 31 mars au 2 avril à

Bordeaux.

Possibilité de voter en ligne dès à présent : https://escaledulivre.com/qsm_quiz/prix-des-lecteurs-2023/

