Vosges Échanges et rencontres au musée : Tout le monde a quelque chose à dire sur le musée.

Que vous soyez adepte ou pas, nous vous invitons à venir partager vos avis sur le musée. Nos échanges serviront de matière à la préparation des ateliers et à la visite sans dessus – dessous qui sera présentée à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Réservation au musée de Mirecourt ou à l’adresse suivante : info@musee-mirecourt.fr info@musee-mirecourt.fr +33 3 29 37 81 59 https://www.musee-mirecourt.fr/# Corentin Blais

