Salle Robert Desnos à Mitry- Mory, le mardi 23 novembre à 09:00

Découvrez l’Économie sociale et solidaire et ses 5 piliers de l’engagement. Mais aussi des outils pour renforcer l’engagement ainsi que les dispositifs d’accompagnement. PARTENAIRES – Nombre de places limité Par Initiactive 95 et France Active Seine-et-Marne Essone

Information et inscription : Karine LEPENANT

Vous souhaitez entreprendre ? Vous avez envie de vous engager sur votre territoire ? Salle Robert Desnos à Mitry- Mory Place Cusino 77290 MITRY-MORY Mitry-Mory Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T10:30:00

