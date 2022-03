Echanges & dédicaces avec Elise Boyer Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Echanges & dédicaces avec Elise Boyer Saint-Sever, 12 mars 2022, Saint-Sever. Echanges & dédicaces avec Elise Boyer Librairie La Louve 12 Place du Tour du Sol Saint-Sever

2022-03-12 – 2022-03-12 Librairie La Louve 12 Place du Tour du Sol

Saint-Sever Landes Echanges & dédicaces avec Elise Boyer

autour de ses deux recueils :

– Le buvard de mes mots trop bavards (éd. Du panthéon – juil. 2021)

– Recueil de slam et de poésie (éd. Du panthéon – mars. 2020)

Librairie La Louve 12 Place du Tour du Sol Saint-Sever

