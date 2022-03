Échanges & Débats autour des écrans Centre Social Solaure-La Jomayère Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Échanges & Débats autour des écrans Centre Social Solaure-La Jomayère, 26 mars 2022, Saint-Étienne. Échanges & Débats autour des écrans

Centre Social Solaure-La Jomayère, le samedi 26 mars à 09:30

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et le collège Honoré d’Urfé et les écoles de Solaure, La Jomayère et du Guizay. [https://cssolaurejomayere.fr/](https://cssolaurejomayere.fr/)

Gratuit, sur inscription

Ouvert aux familles et aux enfants à partir de 8 ans Centre Social Solaure-La Jomayère 25 rue Ambroise Paré, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Centre Social Solaure-La Jomayère Adresse 25 rue Ambroise Paré, 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Centre Social Solaure-La Jomayère Saint-Étienne Departement Loire

Centre Social Solaure-La Jomayère Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Échanges & Débats autour des écrans Centre Social Solaure-La Jomayère 2022-03-26 was last modified: by Échanges & Débats autour des écrans Centre Social Solaure-La Jomayère Centre Social Solaure-La Jomayère 26 mars 2022 Centre Social Solaure-La Jomayère Saint-Étienne saint-étienne

Saint-Étienne Loire