Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Échanges de Coups de Coeur Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Échanges de Coups de Coeur Salies-de-Béarn, 5 novembre 2021, Salies-de-Béarn. Échanges de Coups de Coeur Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn

2021-11-05 18:30:00 – 2021-11-05 Le Moment Librairie 3 place du Bayaà

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Salies-de-Béarn L’automne étant propice aux retrouvailles avec un bon vieux fauteuil, bien au chaud, c’est le moment de tester les Échanges de coups de cœur de la librairie.

Venez avec une idée lecture à proposer, vous pourrez récupérer celles partagées par les participants et ainsi être bien armé(e) pour affronter le froid qui arrive… L’automne étant propice aux retrouvailles avec un bon vieux fauteuil, bien au chaud, c’est le moment de tester les Échanges de coups de cœur de la librairie.

Venez avec une idée lecture à proposer, vous pourrez récupérer celles partagées par les participants et ainsi être bien armé(e) pour affronter le froid qui arrive… +33 9 86 33 55 31 L’automne étant propice aux retrouvailles avec un bon vieux fauteuil, bien au chaud, c’est le moment de tester les Échanges de coups de cœur de la librairie.

Venez avec une idée lecture à proposer, vous pourrez récupérer celles partagées par les participants et ainsi être bien armé(e) pour affronter le froid qui arrive… ©Le Moment Librairie

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Autres Lieu Salies-de-Béarn Adresse Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Ville Salies-de-Béarn lieuville Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn