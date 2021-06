Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Echanges avec les gardiens au refuge du Châtelleret Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Catégories d’évènement: Isère

Saint-Christophe-en-Oisans

Echanges avec les gardiens au refuge du Châtelleret Saint-Christophe-en-Oisans, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Christophe-en-Oisans. Echanges avec les gardiens au refuge du Châtelleret 2021-06-26 – 2021-06-26 Refuge du Châtelleret La Bérarde

Saint-Christophe-en-Oisans Isère Temps d’échange avec les gardiens sur le métier de gardien, la vie au refuge, les sommets environnants. +33 4 76 79 08 27 Temps d’échange avec les gardiens sur le métier de gardien, la vie au refuge, les sommets environnants.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Christophe-en-Oisans Adresse Refuge du Châtelleret La Bérarde Ville Saint-Christophe-en-Oisans lieuville 44.9658#6.29499