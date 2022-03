Echanges avec le public autour de l’enquête “Aux filles du temps” Spot 15-25 Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Echanges avec les jeunes du Spot 15-25 au sujet des résultats de l’étude “Aux filles du temps” réalisée en 2021 par le collectif LadydeNantes représentée par Alexandra Benhamou, fondatrice, auprès de 814 filles entre 13 et 20 ans en L;A et Vendée sur les thématiques comme l’espace public, le harcèlement de rue, violences sexistes et sexuelles, les codes vestimentaires, l’environnement, l’égalité F/H dans le sport, l’égalité F/H professionnelle.

Entrée libre

2022-03-04

