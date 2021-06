Laval Laval Isère, Laval Echanges autour des expériences vécues sur l’ultra trail de l’Echappée belle par Marian gardien du refuge du Habert d’Aiguebelle Laval Laval Catégories d’évènement: Isère

Laval

Echanges autour des expériences vécues sur l’ultra trail de l’Echappée belle par Marian gardien du refuge du Habert d’Aiguebelle Laval, 26 juin 2021-26 juin 2021, Laval. Echanges autour des expériences vécues sur l’ultra trail de l’Echappée belle par Marian gardien du refuge du Habert d’Aiguebelle 2021-06-26 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-26 18:30:00 18:30:00

Laval Isère Le gardien du refuge vous racontera son expérience de coureur sur une des courses en montagne les plus exigeantes, qu’il a pratiqué à 2 reprises. La préparation, les coups durs, la motivation, le bonheur à l’arrivée. +33 9 88 19 02 03 Le gardien du refuge vous racontera son expérience de coureur sur une des courses en montagne les plus exigeantes, qu’il a pratiqué à 2 reprises. La préparation, les coups durs, la motivation, le bonheur à l’arrivée.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Laval Étiquettes évènement : Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville 45.22434#6.02138