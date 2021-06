Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Echanges autour de la vie de gardienne au refuge du Promontoire Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Catégories d’évènement: Isère

Saint-Christophe-en-Oisans

Echanges autour de la vie de gardienne au refuge du Promontoire Saint-Christophe-en-Oisans, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Christophe-en-Oisans. Echanges autour de la vie de gardienne au refuge du Promontoire 2021-06-26 – 2021-06-26

Saint-Christophe-en-Oisans Isère Temps d’échanges autour de la vie de gardienne de refuge, sur les glaciers, la montagne, l’alpinisme, etc… refugedupromontoire@ffcam.fr +33 4 76 80 51 67 https://refugedupromontoire.ffcam.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Autres Lieu Saint-Christophe-en-Oisans Adresse Ville Saint-Christophe-en-Oisans lieuville 44.99841#6.30337