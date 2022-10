Echange Zéro Déchet au Pays Basque : consomm’agir aujourd’hui, 24 novembre 2022, .

Echange Zéro Déchet au Pays Basque : consomm’agir aujourd’hui



2022-11-24 18:00:00 – 2022-11-24 19:30:00

EUR 0 -3 Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). Echange participatif autour de la consommation responsable, zéro déchet et locale. Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Remettre la joie et le plaisir au centre d’un engagement « écolonomique ». Mettre en parallèle les croyances autour de la question du budget face à l’investissement dans la santé et le bonheur. Nous aborderons les thèmes de l’alimentation, de la conscience de ce que l’on ingère, de l’autonomie alimentaire du territoire et de la rémunération des travailleurs.es. Si le temps nous le permet, nous aborderons également les thèmes des produits ménagers, du textile, des achats pour les enfants. Animé par Léa de la Vrac Mobile, gratuit, sur inscription.

