Animé par l’équipe jeunesse de l’Espace Jeunes, un débat pour **déconstruire les préjugés,** faire l’état des lieux des connaissances sur les enjeux du consentement, et en parler ensemble ! Débat et échanges sur le consentement, à destination des collégien.nes Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles,Place des fêtes,Valeyre,Daviel,Ken Saro Wiwa Paris Paris Paris

2021-03-10T14:00:00 2021-03-10T16:00:00

