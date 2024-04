ÉCHANGE PLANTES Causses-et-Veyran, dimanche 28 avril 2024.

ÉCHANGE PLANTES Causses-et-Veyran Hérault

L’Association « Jardinons Ensemble » vous invite à un Échange plantes dans le jardin de Brigitte et René. 14h installation du troc, à 14h30 début de l’échange en cas d’intempéries, rendez-vous salle Milhau à côté de la mairie. Apportez graines, boutures, plantes, revues, outils, objets déco… et repartez avec d’autres plantes ou objets. Sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28

6 Rue de la Prade

Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie jardinons_ensemble@yahoo.fr

