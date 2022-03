Echange musical Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Echange musical Orthez, 24 mars 2022, Orthez. Echange musical Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez

2022-03-24 14:30:00 – 2022-03-24 15:30:00 Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Dans le cadre des rendez-vous seniors.

Venez écouter les chorales “Les Jeunots de Domitys” et “Accroche Coeur d’Orthez”.

Ambiance assurée !

Animation suivie d’un entracte gourmand. © Domitys

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez

