2022-07-21 – 2022-07-21 Venir avec un livre « Découverte d’un coup de cœur de votre libraire ». Échanger et partager autour de ces histoires.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 Dans le cadre des Rencontres Littéraires proposées par l’Office de Tourisme, Séverine vous invite à partager un moment convivial tous les jeudis matins jusqu’à fin septembre ! Venir avec un livre « Découverte d’un coup de cœur de votre libraire ». Échanger et partager autour de ces histoires.

dernière mise à jour : 2022-06-22

