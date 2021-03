Lille le Prato Lille Échange et Conversation – visioconférence le Prato Lille Catégorie d’évènement: Lille

le Prato, le lundi 15 mars à 15:00

**AFRICA2020 AU PRATO** Comment rencontrer ces jeunes gens qui venaient d’Afrique

avec leurs talents d’artistes de cirque et qui ne viendront pas jouer à Lille ? Comment partager une Conversation sur

« Féminismes et Citoyennetés » ? **EN REJOIGNANT LA VISIOCONFÉRENCE DU PRATO**

**LUNDI 15 MARS A PARTIR DE 15H !**

**en direct en en ligne sur Youtube et Facebook** Étant donné le contexte sanitaire, le Prato a dû renoncer à une grande partie du projet « Afriques en Cirque »* dont la rencontre exceptionnelle au plateau entre cinq jeunes artistes et la Cie Basinga pour un « Cabaret Cirque Panafricain 100 % Féminin », différer la création franco-éthiopienne du Fekat Circus et de la Cie Kiaï « Cross », « FIQ !» du Groupe Acrobatique de Tanger, entre autres propositions. Pour compenser ce rendez-vous « manqué » avec ces jeunes gens d’Afrique et de France, le Prato a imaginé un échange sous la forme d’une visioconférence, pour les rencontrer, partager avec elles et eux leurs expériences d’artistes, leurs formations. En compagnie d’expert.es dans le domaine de la formation d’artiste de cirque, des chercheur.es, des étudiant.es en arts de la scène. Cet échange est suivi d’une Conversation sur le thème de « Citoyennetés et féminismes » dans le cadre du Sommet de Septembre de Africa2020. Cette visioconférence sera relayée, enregistrée et ressourcée à Artcena. **. de 15H à 17h30 : ECHANGE**

avec les artistes de cirque africain.es programmé.es, les metteur.es en scènes, responsables de formation et chercheur.es : présentation détaillée **. de 18h à 19H : CONVERSATION**

entre Fatou Sarr Sow et Caroline Fayolle « Citoyennetés et Féminismes » animée par une journaliste du Monde Séverine Kodjo-Grandvaux, dans le cadre du Sommet de Septembre de Africa2020.

en direct et en ligne / gratuit sans résercation

2021-03-15T15:00:00 2021-03-15T19:00:00

