ECHANGE ENTRE JARDINIERS Pontchâteau, 29 août 2022, Pontchâteau.

ECHANGE ENTRE JARDINIERS Pontchâteau

2022-08-29 09:00:00 – 2022-05-14 12:30:00

Pontchâteau Loire-Atlantique Pontchâteau

Échanges entre jardiniers :

– graines et plants

– outils et accessoires

-trucs et astuces

Samedi 14 mai 2022 de 9 H à 12 H 30 aux ateliers de l’Outil en Main 1 rue des Landes de l’Abbaye (route de Campbon) Pont-Château

Association Pont-Château Imaginatif Actif et Festif

30 rue de la Minoterie 44160 PONTCHÂTEAU

06 22 19 22 40 papy-piaf@laposte.net www.piaf- lilolipo .org

