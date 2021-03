Saint-Étienne en ligne Saint-Étienne (échange-débat) avec Alternatiba Saint-Étienne pour une alternative globale écologique, sociale et démocratique en ligne Saint-Étienne Catégorie d’évènement: Saint-Étienne

[http://www.alternative-secu.fr](http://www.alternative-secu.fr)s invite à échanger autour d’un projet qui pourrait constituer la base d’une alternative globale écologique, sociale et démocratique Cette soirée thématique aura lieu en visioconférence le lundi 29 mars de 18h30 à 20h30 Nous présenterons comment plusieurs projets en élaboration pourraient être associés afin de dessiner une réelle perspective de changement de système : Élargissement du système de Sécurité Sociale à tous les secteurs essentiels au soin des humains et de la planète, dans une perspective de mutation écologique et sociale globale, s’appuyant sur le projet de Sécurité Sociale de l’Alimentation Création monétaire sans dette par la Banque Centrale Européenne, pour financer un vaste plan de mutation à la hauteur des défis, sous contrôle et directive démocratique (en prolongation de l’annulation des 2600 milliards d’euros de dette des États détenus par la BCE) Mise en œuvre préalable d’une monnaie nationale « Sécu », avec création monétaire autonome, en gestion citoyenne, permettant de développer le système de sécu élargi et anticipant les transformations à imposer au niveau européen La mise en synergie de ces perspectives est d’ores et déjà engagée avec différentes personnes expertes de ces questions au niveau national. Cette soirée prolonge ce travail au niveau local. Loin des recettes qu’il suffirait d’appliquer, il s’agit de nourrir et stimuler la réflexion collective pour envisager ensemble comment concrétiser à grande échelle le changement de cap nécessaire… A voir avant la rencontre >>> la vidéo de synthèse des propositions Les détails sont sur le site www.alternative-secu.fr Le lien pour vous connecter à la visioconférence est : [https://us02web.zoom.us/j/86323594415?pwd=VUlNanhLNUJPRUU1U1VzZFVSWm53dz09](https://us02web.zoom.us/j/86323594415?pwd=VUlNanhLNUJPRUU1U1VzZFVSWm53dz09) ID de réunion : 863 2359 4415 Code secret : 060446 Pour participer par téléphone, composez un des numéros 01 70 37 22 46 01 70 37 97 29

