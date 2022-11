Echange de lecture Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Echange de lecture Plouguerneau, 15 décembre 2022

Médiathèque, 5, Rue du Colombier, Plouguerneau

2022-12-15 10:00:00 – 2022-12-15

Médiathèque 5, Rue du Colombier

Plouguerneau

Finistère Plouguerneau Vous pouvez rejoindre le groupe de lecture pour échanger à propos du livre « Dans la main de l’ange » de Dominique Fernandez. Ce groupe est ouvert à tous. mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/ Médiathèque 5, Rue du Colombier Plouguerneau

