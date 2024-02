Echange de graines Rieupeyroux, samedi 17 février 2024.

Echange de graines Rieupeyroux Aveyron

Participez à une rencontre entre jardiniers.

Si vous voulez participer, c’est simple !

– Les graines proviennent de préférence de votre culture.

– Pas de graines de plantes hybrides svp.

– Les mettre dans des sachets avec le nom de la plante, date de récolte et toute autre information utile. .

– Les déposer dans votre médiathèque.

Participation libre et gratuite.

En partenariat avec La Graine Qui Rit Collectif de jardiniers amateurs qui récupèrent les graines de légumes et de fleurs de leurs jardins pour favoriser la conservation de plants bien adaptés à notre région. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie reseau.mediatheques@ccabsv.fr

