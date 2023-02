Echange de graines et boutures Office de Tourisme Saint-Jean-de-Losne Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Saint-Jean-de-Losne

Echange de graines et boutures Office de Tourisme, 29 mars 2023, Saint-Jean-de-Losne

2023-03-29 – 2023-03-29

Office de Tourisme Esplanade des itinérances

Saint-Jean-de-Losne

Cote-d’Or EUR Pour la 2ème année, la Brigade végétale de l’office de tourisme propose une journée consacrée à l’échange des graines et boutures, potagères, fleurs, d’intérieur ou d’extérieur. Echanger ou donner c’est mieux que jeter.

Présence sur le marché le matin et à l'esplanade des itinérances, l'après-midi.

