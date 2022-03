Echange / Conférence : Midis du musée – La Cavalcade du Roi Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Echange / Conférence : Midis du musée – La Cavalcade du Roi Reims, 24 mars 2022, Reims. Echange / Conférence : Midis du musée – La Cavalcade du Roi Musée Le Vergeur -Maison Hugues Krafft 36 Place du Forum Reims

2022-03-24 13:20:00 – 2022-03-24 Musée Le Vergeur -Maison Hugues Krafft 36 Place du Forum

Reims Marne La Cavalcade du Sacre de Louis XV à Reims, le 26 octobre 1722, peut être perçue à la fois sous un angle historique, pittoresque ou topographique. La présentation d’une belle gouache attribuée à Pierre-Denis Martin sera l’occasion de revenir sur la carrière méconnue de l’artiste tout en évoquant ce genre pictural original, à la croisée du paysage et de la vue d’architecture, héritier de la peinture de bataille. Par Maxence Julien, responsable de l’inventaire, chargé des peintures anciennes et de la sculpture au musée des Beaux-Arts. Nombre de places limité.

Réservation par téléphone. sophie.ruellet@reims.fr +33 3 26 35 36 61 https://musees-reims.fr/manifestation/26580-18809 Musée Le Vergeur -Maison Hugues Krafft 36 Place du Forum Reims

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Musée Le Vergeur -Maison Hugues Krafft 36 Place du Forum Ville Reims lieuville Musée Le Vergeur -Maison Hugues Krafft 36 Place du Forum Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Echange / Conférence : Midis du musée – La Cavalcade du Roi Reims 2022-03-24 was last modified: by Echange / Conférence : Midis du musée – La Cavalcade du Roi Reims Reims 24 mars 2022 Marne Reims

Reims Marne