Reims Reims Marne, Reims Echange-Conférence : Midis du musée des Beaux-Arts Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Echange-Conférence : Midis du musée des Beaux-Arts Reims, 18 novembre 2021, Reims. Echange-Conférence : Midis du musée des Beaux-Arts Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie Reims

2021-11-18 12:30:00 – 2021-11-18 Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie

Reims Marne Images et objets inédits de la grande guerre à Reims, collections de la Bibliothèque municipale et des musées de Reims. La collaboration entre les institutions culturelles rémoises a participé au renouvellement de l’exposition initialement présentée à la Cité de l’architecture & du patrimoine. Pour autant, toutes les œuvres et documents repérés n’ont pu être exposés. Parmi ces pièces, des photographies, objets et dessins inédits seront dévoilés. Par Marie-Hélène Montout-Richard, conservatrice en chef au musée des Beaux-Arts, Frédéric Mongin, bibliothécaire, responsable des collections iconographiques et du service numérisation du réseau des bibliothèques et médiathèques et Marie Pascal, chargée d’études documentaires des collections militaires pour les musées historiques de Reims. Dans le cadre de l’exposition au musée Le Vergeur “1914-1918. Le Patrimoine s’en va-t-en guerre” en collaboration avec la Cité de l’architecture & du patrimoine. Réservation obligatoire au numéro indiqué. sophie.ruellet@reims.fr +33 3 26 35 36 10 https://musees-reims.fr/manifestation/26129-18511 Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie Reims

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie Ville Reims lieuville Bibliothèque Carnegie 2 Place Carnegie Reims