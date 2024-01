Échange avec Maurizio Gatti Cosmopolis Nantes, samedi 16 mars 2024.

Échange avec Maurizio Gatti Rencontre programmée dans le cadre du festival Paroles Autochtones Samedi 16 mars, 09h30 Cosmopolis Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Animation Cécile Brochard

Maurizio Gatti est né à Rome où il a obtenu un master en langues et littératures étrangères et un master en langue et littérature tibétaine. Au Québec, il a complété un doctorat en littérature québécoise et un postdoctorat portant sur les littératures des Premières Nations. Il a publié plusieurs ouvrages sur les littératures autochtones francophones au Québec et à travers le monde. Il est aujourd’hui Chercheur associé au CIÉRA de l’Université Laval, traducteur et interprète.

