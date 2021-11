Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Echange autour du tabac Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay

Echange autour du tabac Montfaucon-en-Velay, 23 novembre 2021, Montfaucon-en-Velay. Echange autour du tabac salle mairie rue Centrale Montfaucon-en-Velay

2021-11-23 – 2021-11-23 salle mairie rue Centrale

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Montfaucon-en-Velay 19h30 échange autour du tabac à la salle de la mairie

Echange animé par des Infirmières Asalée

Inscription 06 51 78 64 18

pass sanitaire obligatoire

gratuit tourisme@paysdemontfaucon.fr +33 4 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ salle mairie rue Centrale Montfaucon-en-Velay

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Autres Lieu Montfaucon-en-Velay Adresse salle mairie rue Centrale Ville Montfaucon-en-Velay lieuville salle mairie rue Centrale Montfaucon-en-Velay