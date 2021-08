Echange autour des principes fondateurs de l’islam Mosquée Assalam de Tomblaine, 18 septembre 2021, Tomblaine.

Echange autour des principes fondateurs de l’islam

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mosquée Assalam de Tomblaine

### Venez découvrir l’histoire de l’islam en Europe à travers une exposition ouverte à tous. Un moment d’échange et de partage autour de l’analyse d’une religion. Dans un contexte globalisé et une communication mondialisée, le message de l’islam est trop souvent stéréotypé et pollué par l’ignorance, et ses principes fondateurs sont en permanence décriés. C’est pourquoi, la Mosquée Assalam de Tomblaine ouvre ses portes, afin d’exposer au grand public les principes fondateurs qui régissent le rapport du musulman à l’autre, qu’il soit croyant ou non. Nous profiterons de ces moments d’échange, pour éclairer les visiteurs sur des thématiques contemporaines et d’actualité.

Gratuit. Entrée libre.

Mosquée Assalam de Tomblaine 113 boulevard Tolstoï, 54510 Tomblaine Tomblaine Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00