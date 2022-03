Echange autour de Marcel Cachin Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Echange autour de Marcel Cachin Guingamp, 4 juin 2022, Guingamp. Echange autour de Marcel Cachin Ti ar Vro Gwengamp 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp

2022-06-04 14:00:00 – 2022-03-19 15:30:00 Ti ar Vro Gwengamp 3 Place du Champ-au-Roy

Guingamp Côtes d’Armor Dans le cadre du mois de la langue bretonne Ti ar Vro accueille Georges Cadiou auteur d’une biographie de Marcel Cachin. Ce natif de Paimpol a été directeur de l’Humanité, député, sénateur connu pour ses engagements sociaux et politiques mais moins pour son attachement à la langue bretonne. l’échange aura lieu en breton et en français. degemer@tiarvro-gwengamp.bzh +33 2 96 44 27 88 http://tiarvro-gwengamp.bzh/fr/ Dans le cadre du mois de la langue bretonne Ti ar Vro accueille Georges Cadiou auteur d’une biographie de Marcel Cachin. Ce natif de Paimpol a été directeur de l’Humanité, député, sénateur connu pour ses engagements sociaux et politiques mais moins pour son attachement à la langue bretonne. l’échange aura lieu en breton et en français. Ti ar Vro Gwengamp 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Ti ar Vro Gwengamp 3 Place du Champ-au-Roy Ville Guingamp lieuville Ti ar Vro Gwengamp 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp Departement Côtes d'Armor

Guingamp Guingamp Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Echange autour de Marcel Cachin Guingamp 2022-06-04 was last modified: by Echange autour de Marcel Cachin Guingamp Guingamp 4 juin 2022 Côtes-d’Armor Guingamp

Guingamp Côtes d'Armor