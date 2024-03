[Échange] Apéritif franglais Dieppe, vendredi 29 mars 2024.

[Échange] Apéritif franglais Dieppe Seine-Maritime

Pratiquer l’anglais autour d’un verre, dans une ambiance chaleureuse tel est le principe ! Que vous pratiquiez l’anglais au travail ou dans vos loisirs, que votre niveau d’anglais soit très débutant ou très avancé, cet apéritif est « the place to be! »

Rencontrez des personnes anglophones de Dieppe et de sa région, discutez, souriez, utilisez le « Franglais » s’il le faut ! Que vous soyez très débutant ou très avancé, cet apéritif est « the place to be ! »

Réservation obligatoire sur le site en ligne !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 18:00:00

fin : 2024-03-29

Hôtel Mercure

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie contact@ecolenorman.fr

L’événement [Échange] Apéritif franglais Dieppe a été mis à jour le 2024-03-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie