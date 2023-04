Festival des Vieilles Bourriques La Grange des Ânes Échallon Catégories d’évènement: Ain

Échallon

Festival des Vieilles Bourriques La Grange des Ânes, 3 juin 2023, Échallon. L’association Des Amplis Sur la Prairie vous propose le 9ème Festival des Vieilles Bourriques..

2023-06-03 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-03 . EUR.

La Grange des Ânes Les Essarts

Échallon 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The association Des Amplis Sur la Prairie proposes you the 9th Festival des Vieilles Bourriques. La asociación Des Amplis Sur la Prairie propone el 9º Festival des Vieilles Bourriques. Der Verein Des Amplis Sur la Prairie bietet Ihnen das 9. Festival des Vieilles Bourriques an. Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

Détails Catégories d’évènement: Ain, Échallon Autres Lieu La Grange des Ânes Adresse La Grange des Ânes Les Essarts Ville Échallon Departement Ain Lieu Ville La Grange des Ânes Échallon

La Grange des Ânes Échallon Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/echallon/

Festival des Vieilles Bourriques La Grange des Ânes 2023-06-03 was last modified: by Festival des Vieilles Bourriques La Grange des Ânes La Grange des Ânes 3 juin 2023 La Grange des Ânes Échallon

Échallon Ain