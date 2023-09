Information collective TP Conducteur de Voyageur ECF 79260 La Crèche Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

La Crèche Information collective TP Conducteur de Voyageur ECF 79260 La Crèche, 19 septembre 2023, La Crèche. Information collective TP Conducteur de Voyageur Mardi 19 septembre, 09h30 ECF 79260 ECF 79260 route de la mothe 79260 La Crèche La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T09:30:00+02:00 – 2023-09-19T11:00:00+02:00

2023-09-19T09:30:00+02:00 – 2023-09-19T11:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu ECF 79260 Adresse route de la mothe 79260 La Crèche Ville La Crèche Departement Deux-Sèvres Lieu Ville ECF 79260 La Crèche latitude longitude 46.340412;-0.313036

ECF 79260 La Crèche Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la creche/